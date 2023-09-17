الدفاع الروسية: محادثات لتوريد زوارق مسيرة مصنوعة من الزجاج البلاستيكي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن محادثات مع مصنع "كينجيسيب" الروسي، بشأن توريد زوارق مسيرة متعددة المهام تم تصميمها على أساس منصة "فيزير" الروسية البحرية.

وقال المدير التنفيذي لمصنع "كينجيسيب" ميخائيل دانيلينكو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "إنه يمكن تكييف هذا الزورق لتنفيذ مختلف المهام، بما في ذلك مهام الدرون البحري الحربي، وقاتل الدرونات، ومهمة نقل أفراد الإنزال البحري والحمولة".

وأضاف أن الحمولة المفيدة للزورق بلغت 500 كيلوجرام، وله قدرة عالية على المناورة في عرض البحر، ويصنع جسم الزورق من الزجاج البلاستيكي، ويمكن أن يزود بمحرك كهربائي مع شرط انخفاض سرعته، وزيادة مدى عمله حتى 500 كيلومتر، وتصل سرعة النموذج الأساسي للزورق المسيّر 80 كلم/ ساعة، وفي حال استخدام "فيزير" كالدرون العسكري، سيتم تزويده بخوارزمية العودة الذاتية إلى قاعدته بعد تنفيذ المهمة.

يشار إلى أن مصنع "كينجيسيب" كان قد كشف في منتدى "الجيش – 2023" عن زورق "فيزير" الهيدروغرافي من طراز "جي إر كا 700"، والذي سيستخدم لمراقبة المنطقة الساحلية القريبة.