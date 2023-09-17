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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين فيوتشر وسينجيدا التنزاني في الكونفيدرالية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فيوتشر وفريق سينجيدا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقان اليوم الأحد، على ملعب عزام بتنزانيا، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض فيوتشر الشوط الأول بتشكيل يضم: 

حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة
الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي
الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء:
احمد يحيى، خالد رضا، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، ايمن الصفاقسي، محمد فاروق، احمد عاطف، محمد محمود.

يذكر أن فيوتشر يشارك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالنسخة الحالية بعدما حصد المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.

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فيوتشر سينجيدا التنزاني الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى
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