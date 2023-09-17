صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجي الجديد

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد موقع إنشاء الموقف والسوق النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000 م ، وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستغلال الأصول الغير مستغلة لتعظيم الموارد الذاتية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي ، رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، المستشار الهندسي للمحافظة.



تابع محافظ المنوفية أعمال الهدم بالمبانى المتهالكة بموقع المجزر القديم تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية والجسات ، ووجه رئيس المدينة بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات المحددة ، وكذا وضع تصور لإقامة محلات تجارية بالسوق والموقف الجديد لتوفير وتلبية احتياجات المترددين .



وشدد المحافظ على تسريع معدلات الآداء وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للانتهاء من جميع الأعمال المقررة ، لافتاً إلى أن المحافظة تتبنى خطط طموحة لإقامة العديد من المواقف والأسواق النموذجية بديلة عن المواقف العشوائية ، فضلا عن التعاون التام والمشترك مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة ، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وتابع المحافظ أعمال إنشاء ممشي مليج الجديد ، بحضور المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، حيث يجرى تنفيذ الأعمال التحضيرية للمشروع لخلق متنفس جديد يخدم أهالى القرية ، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تصور لإقامة أكشاك ومساحات خضراء على غرار ممشى مدينة الشهداء للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.

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