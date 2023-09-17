وزير الشباب ينيب مساعده لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بعد العودة من السنغال

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لشؤون البطولة، الدكتور عبدالأول محمد، لأستقبال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، عقب عودتهم من السنغال، وانتهاء منافسات بطولة إفريقيا التي اقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من ٦ الي ١٦ سبتمبر الجاري والمؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ونجحت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة في الحصول علي ٣ ميداليات "ذهبيتي عمر العوضي وعبدالرحمن عرابي وفضية يمني عياد" و٣ بطاقات مؤهلة لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع البعثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عقب وصولهم إلى أرض الوطن حيث قدم التهنئة على إنجازهم الجديد الذي حققوه، وظهورها بشكل مشرف خلال منافسات بطولة افريقيا، متمينًا لهم التوفيق وإحراز مزيد من الألقاب والبطولات فى رياضة الملاكمة تُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، مقدمًا التهنئة كذلك للاتحاد المصرى للملاكمة، وكافة أعضاء البعثة المصرية.

أكد وزير الشباب والرياضة على تميز أبطال مصر فى رياضة الملاكمة، وقدرتهم على الفوز بمختلف البطولات، مبينًا أن مصر زاخرة بالمواهب فى الملاكمة، وتحرص الوزارة على رعايتهم وصقل قدراتهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للملاكمة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.