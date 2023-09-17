ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل السلبي على الجيش الرواندي بالشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومضيفه الجيش الرواندي التي تجمعهما حاليا على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في إطار ذهاب دور الــ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول تعرض أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز للإصابة ليخرج ويدع جيامي باتشيكو المدير الفني باللاعب البوركيني بلاتي توريه بدلا منه.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

ads
مباراة بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا البوركيني بلاتي توريه
ads