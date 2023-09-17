دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفرض التعادل السلبي على الجيش الرواندي بالشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومضيفه الجيش الرواندي التي تجمعهما حاليا على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في إطار ذهاب دور الــ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول تعرض أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز للإصابة ليخرج ويدع جيامي باتشيكو المدير الفني باللاعب البوركيني بلاتي توريه بدلا منه.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.