برلماني: قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين وبعثت برسالة طمأنينة لهم

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، جاءت مطمئنة للشعب المصري ومساندة لهم في تحمل أعباء الحياة وتساعدهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الرئيس السيسي أثنى خلال كلمته في بنى سويف بمواقف الشعب المصري الذي تحدى كل الأزمات، عندما قال الرئيس السيسي "أنا عارف التحدي والصعوبات اللى بيعيش فيها الناس كلهم.. موقف المصريين مقدر أوى والله.. أنا بقولهم في جبر خاطر ليا أنا شخصيا، أنا عارف ان الظروف صعبة وإن الناس مستحملة وساكتة ده كتير، إحنا مش سايبين حاجة نقر نعملها ومش بنعملها"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد للمصريين أنه يتابع كل شكاويهم ورسائلهم، وحريص على أن يستجيب لكل تلك الرسائل والشكاوى كما أنه حريص على سماع صوت المصريين.

واكمل مهني: أن قرارات الرئيس السيسي والتوجيهات التي أصدرها خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة جاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري وحجم الأعباء التي زادت مؤخرا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري، موضحا أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة مؤكدا على أن افتتاح مشروعات حياة كريمة التي تشمل المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار ترفع مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين كما أن إطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى يحقق طفرة اقتصادية كبرى تستوعب الملايين من الشباب.

واردف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن قرارات الرئيس السيسي متنوعة شملت موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، حيث حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، من خلال قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، بجانب سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.