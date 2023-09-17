سيلفان فيريرا يكتب: تقييم من أرض الواقع.. ما هى نتائج 3 أشهر من الهجوم الأوكرانى المضاد؟

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 05:03 م

فى بداية شهر يونيو الماضى، شن الجيش الأوكرانى هجومًا مضادًا كبيرًا على عدة محاور لكى يخترق، كما قيل لنا، خطوط الدفاع الروسية باتجاه بحر آزوف لعزل الجزء المحتل من إقليم زابوريزهيا وشبه جزيرة القرم.. ولمح الرئيس زيلينسكى إلى أنه يأمل فى الاستحمام فى البحر الأسود من شواطئ شبه الجزيرة قريبًا وبعد مرور ثلاثة أشهر، أصبح من الواضح أن كل شيء لم يسر كما هو مخطط له.

الضغط الغربى

بعد الاستيلاء على بخموت فى ٢٠ مايو ٢٠٢٣ من قبل قوات فاجنر، يبدو أن الرعاة الغربيين لنظام كييف مارسوا ضغوطًًا متزايدة على وكيلهم لإطلاق عملية كبيرة لاستعادة جزء من الأراضى التى ضمها الاتحاد الروسى حيث أعلنت لنا وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الفرنسية، أنه بعد تسليم ما لا يقل عن مائة دبابة ألمانية من طراز ليوبارد ١ و٢، وعشرات من الدبابة البريطانية من طراز تشالنجر ٢، وعربات AMX-١٠ RC الفرنسية، وعدة مئات من مركبات المشاة المدرعة مثل برادلى الأمريكية وStrykerأو YPR-٧٦٥ (M١١٣ الأمريكية المعدلة) أصبح لدى الجيش الأوكرانى الآن الوسائل اللازمة للهجوم وتوجيه ضربة قوية للجيش الروسى. وبعد كل هذه المساعدات العسكرية التى أرسلتها دول الناتو، أشار جميع المراقبين إلى أن القوات الجوية الأوكرانية لم يتم إعادة تشكيلها بعد لضمان التفوق الجوى الأساسى فوق ساحة المعركة للسماح للقوات للعمل على الأرض دون أى تدخل.. لقد أصر الأوكرانيون أنفسهم على هذه النقطة من خلال تكرار مطالبتهم بتسليم طائرات F-١٦.

بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ عدم تسليم كميات كبيرة من المعدات الهندسية القتالية، خاصة للتغلب على حقول الألغام الشاسعة التى زرعها الروس على الجبهة بأكملها. علاوة على ذلك، فإن هذا الهجوم، حتى لو نجح، كان يخاطر بخسارة أرواح بشرية باهظة للجيش الأوكرانى.

وكان الهدف من توريد صواريخ سكالب وستورم شادو- SCALP وSTORM SHADOW - هو تمكين الأوكرانيين من ضرب عمق مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة الروسية من أجل تحييدها خلال المرحلة الافتتاحية للهجوم. فى مواجهة هذه الصعوبات، فى شهر مايو الماضى، لم يبدو أن الجيش الأوكرانى فى عجلة من أمره لمهاجمة المواقع الروسية الهائلة على خط سوروفيكين.

الجبهة الروسية المضادة للدبابات

طوال فصلى الشتاء والربيع، قرر الروس تجميد الجبهة بأكملها تقريبًا أثناء قيادة معركة الاستنزاف فى بخموت مع قوات فاجنر بدعم من القوات المحمولة جوًا (VDV) وهكذا، من الحدود الروسية فى شمال منطقة لوجانسك إلى دونيتسك، تم إنشاء خط بسيط من التحصينات على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة لصد أى هجوم أوكرانى. ومن جنوب دونيتسك إلى فاسيليفكا على نهر دنيبر، أقام الجيش الروسى خط دفاع ثلاثى بمبادرة من جنرال الجيش سوروفيكين لمنع أى اختراق نحو بحر آزوف.. يتوافق هذا الاختيار مع أحد «الخيارات العملياتية» التى وضعها المفكر السوفييتى ألكسندر سفيتشين، الذى أوصى بشن حرب استنزاف دفاعية، عندما يكون من المستحيل مؤقتًا على جميع الأسلحة مواصلة الهجوم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود قوة الجيش الروسى، الذى لاحظه فى الربيع الماضى الجنرال الأمريكى كافولى الذى يقود القيادة الأوروبية، يسمح للجيش الروسى بالحفاظ على خطوط الدفاع هذه بكثافة كافية من الأفراد مع وجود احتياطى لتنفيذ هجمات مضادة محتملة على سد أى خرق فى هذا النظام. ويغطى خط الدفاع الأول خط من المواقع الاستيطانية يقع على بعد ٨ كيلومترات فى المتوسط ويحد المنطقة الرمادية بين الجيشين.

يبتعد الخطان الثانى والثالث على التوالى عن الأول وعن بعضهما البعض بنحو عشرة كيلومترات فى المتوسط. يتكون كل خط من هذه الخطوط الثلاثة من عدة خطوط من الخنادق والمخابئ الخرسانية وملاجئ الوحدات ومواقع إطلاق النار، وكلها مغطاة بحقول الألغام وأسنان التنين والخنادق المضادة للدبابات لتوجيه المهاجمين إلى مناطق إطلاق نار محددة مسبقًا للقوات.

احتلال هذه الخطوط، ولكن أيضًا بالنسبة للمدفعية المثبتة على بعد عدة كيلومترات، فإن المدفعية أكثر عددًا وأفضل تجهيزًا بالذخيرة من المدفعية الأوكرانية. يتم دمج المدن والقرى فى هذه الأنظمة الدفاعية لتكون بمثابة نقاط مقاومة رئيسية على طول طرق الطرق. من الواضح أن القوات لديها مجموعة متنوعة من المعدات المضادة للدبابات (RPG/٩M١٣٣ Kornet) لتدمير الدروع الأوكرانية على أى مسافة.

أخيرًا، من خلال التفوق الجوى وامتلاك عدد كبير من طائرات الهجوم الأرضى وطائرات الهليكوبتر من طراز Ka-٥٢، يمكن للقوات الروسية الاعتماد على مهام الدعم الجوى الدائمة. هذا النظام برمته ليس سوى تطبيق للمبادئ التى طبقها الجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية، أولًا أثناء الدفاع عن منطقة كورسك البارزة فى يوليو ١٩٤٣، ولكن أيضًا فى المجر فى الفترة من يناير ١٩٤٥ حتى مارس ١٩٤٥ لقطع الطريق المؤدى إلى بودابست والقيام بآخر الهجمات المضادة للفيرماخت.

خلال هذه العمليات، كان الألمان بالتأكيد قد وصلوا إلى الخط الثالث للدفاع السوفيتى فى مناطق معينة، ولكن على حساب خسائر فادحة لم يتمكنوا من مواصلة هجماتهم، خاصة وأنهم اضطروا إلى مواجهة التزام الاحتياطيات السوفيتية. ولذلك فمن الصعب أن نفهم كيف كان من الممكن أن ينسى الاستراتيجيون فى حلف شمال الأطلسى، ولكن أيضًا الجنرالات الأوكرانيون، هذا الدرس المزدوج من التاريخ العسكرى الحديث إلى هذا الحد قبل شن هجومهم، خاصة وأنهم لم يكونوا يملكون السيادة السماوية.

تقييم أولى

وبينما تتواصل الهجمات الأوكرانية بشكل رئيسى فى قطاع رابوتين البارز وجنوب بخموت، فإن الهجوم الأوكرانى لم يتمكن من اختراق خط الدفاع الروسى الأول، بل وصل إليه للتو وبتكلفة خسائر فادحة للغاية. كان من الضرورى أيضًا إلزام آخر ألوية العمليات الاحتياطية (اللواء الهجومى ٨٢ المحمول جوًا واللواء ٤٦ المحمول جوًا) بالاستيلاء على آثار رابوتين الواقعة على بعد ١٥ كيلومترًا من خط البداية دون أن يتمكنوا من الخروج باتجاه الجنوب فى اتجاه توكماك أوائل يونيو.

وفيما يتعلق بمركبات المشاة المدرعة الثمينة، يشير نفس المراقبين إلى فقدان ما لا يقل عن ١٨٩ مركبة، مما أدى إلى انخفاض كبير فى حركة المشاة الهجومية الأوكرانية. وتأتى هذه الخسائر فى حالة تسليم إعلانات من قبل حلف شمال الأطلسى لا يمكن تعويضها لعدة أشهر. أما الخسائر البشرية فتتراوح بين ٤٠ ألفًا و٦٦ ألفًا من الرجال العاجزين عن القتال (قتلى، جرحى، أسرى، مفقودين) بحسب المصادر.

وهذه ضربة قوية لأفضل الألوية الأوكرانية، التى دفع بعضها ثمنًا باهظًا فى بخموت خلال فصل الشتاء قبل إعادة تشكيلها. فى النهاية، فإن المكاسب الإقليمية التى تم الحصول عليها لا تذكر، خاصة أنه لم يحدث أى اختراق فى الخط الأول الروسى والاحتياطيات اللازمة لتحقيقه ملتزمة بالفعل. وبالتالى، حتى فى حالة النجاح، ربما لا يمتلك الجيش الأوكرانى الوسائل اللازمة لتنفيذ مرحلة الاستغلال تجاه الدفاع الروسى الثانى. ولذلك يمكننا أن نتحدث عن «فشل عملياتى» فى ضوء العناصر الموجودة لدينا اليوم.



معلومات عن الكاتب:

سيلفان فيريرا.. حائز على درجة الماجستير فى التاريخ، وهو مؤرخ متخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث، وصحفى مستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية، ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية، وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب تقييمًا علميًا لوقائع الهجوم المضاد الأوكرانى.