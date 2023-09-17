تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز الصادرات المصرية

وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية "إي أسواق مصر"، إحدى شركات مجموعة أي فاينانس للاستثمار، لزيادة قدرات وكفاءة سلاسل الامداد المحلية وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

حيث إن شركة "إي اسواق مصر" هي الجهة المنوط بها لاطلاق منصة السلع الوسيطة B2B إلى مركز تحديث الصناعة من وزارة التخطيط بشأن مواصلة تنفيذ عدد من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية الداعمة لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد المصري ضمن البرنامج للوطني للاصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك تطبيقًا لاستراتيجبة مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري تماشيا مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030.

وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة ورئيس قطاع الأعمال الالكترونية في شركة " إي أسواق مصر" محمود عثمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كل من المركز والشركة.

وقالت المدير التنفيذي للمركز، دعاء سليمة، إن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى تعاون المركز مع شركة إي أسواق فى منصة التجارة الإلكترونية للأعمال ( B2B market place ) للصناعات المصرية والتي من أهدافها توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصادرات المصرية وتطوير قنوات التسويق للتصدير لتصبح إلكترونية لإتاحة سوق رقميًا تماشيا مع إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الأعمال الصناعي.

وأوضحت “سليمة” أنه سيتم إطلاق السوق الإلكتروني لعرض وتوزيع المنتجات المصرية سواء منتجات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي للتصدير والسوق المحلي من خلال تسجيل المصانع على المنصة وإتاحة "أونلاين كتالوج" لكافة المنتجات وذلك شاملًا المدفوعات الإلكترونية مع إمكانية توصيل المنتجات.

ومن جانبه قال رئيس قطاع التجارة الالكترونية في شركة "إي أسواق مصر" محمود عثمان إن شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “easwaaq Misr” ستقوم بتصميم البرامج التسويقية الخاصة بعملاء المركز من أجل تسويق المنتجات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وعرض وتسويق منتجات المصانع المصرية على المنصة.

وأوضح عثمان أن الشركة ستقوم بخدمات تسجيل المصانع وعرض المنتجات الصناعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج ومتابعة أوامر الشراء والبيع والدفع والتحصيل والتسويات والتوصيل، وكذلك متابعة تسجيل قوائم عملاء المركز مع تقديم تقارير متابعة للوقوف على آخر مستجدات التسجيل.

www.easwaaqmisr.com

https://www.efinanceinvestment.com/

وعلى الشركات التي ترغب بالمشاركة في المنصة الجديدة برجاء ملء الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:

https://docs.google.com/document/d/1ePu_gf1QG2mPiUtaDcWhTLsNQlnWQhaFL2s3r4T6UiU/edit?usp=sharing

وارسالها على الايميلات التالية:

mebid@imc-egypt.org

hahmed@imc-egypt.org