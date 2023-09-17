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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الفلسطيني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة

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توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة بحضور 46 دولة.

ويقدم رئيس الوزراء إلى الاجتماع ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، وبرنامج الإصلاح الحكومي، والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة.

ويحضر رئيس الوزراء الاجتماع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتحق والوفد المرافق له بعد انتهاء الاجتماعات بالوفد المشارك في اجتماع الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس.

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