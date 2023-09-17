توزيع لحوم مجانا على الأسر الأولى بالرعاية داخل 12 قرية بالفيوم

تمكنت جمعية الأورمان بإشراف مديرية التضامن الإجتماعي في الفيوم، من توزيع ألف كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية داخل 12قرية فى محافظة الفيوم، تنفيذأ لتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى .

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحا ان القرى المستفيدة هى قرى فرقص والروبيات وارض اشعاب وفانوس وخلوصي وجمال عزام والمظاطلي مركز طامية، وقرى دفنو وقصر الباسل وقلمشاه والحلفايه والبوره مركز إطسا.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية توزيع اللحوم تتم عبر الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال إجراء أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأشار إلى أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الفيوم من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر التى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

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