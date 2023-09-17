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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل البحريني يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز بلاده بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية، والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتنسيق المتبادل والعمل المشترك الوطيد بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، منوها بما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو مستمر في كافة الميادين.
جاء ذلك خلال لقاء الملك حمد، اليوم الأحد، بالسفير الأمريكي لدى البحرين ستيفن كريج بوندي، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة وما وصلت إليه من مستوى متقدم في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأشاد الملك حمد بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري على صعيد ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الإقليمي والعالمي.

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العاهل البحريني الولايات المتحدة الأمريكية علاقات تاريخية
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