باحث اقتصادى يكشف آثار تغير المناخ على الأمن الغذائى

تناول المحلل والباحث الاقتصادي، مازن أرشيد، تأثيرات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، في الوقت الحالي ومستقبلًا.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الأحد: العالم كان يتحدث منذ 15 عامًا من الآن عن التغيرات المناخية ومدي تأثيرها، ولكن الآن يشهد وقائع مناخية صعبة تضيف ظلالها على الاقتصاد العالمي سواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا التي كانت زلزالًا أثر على نحو كبير على الوضع الاقتصادي العالمي.

وتابع "أرشيد" أن التغير المناخي له تبعات اقتصادية قاتمة للغاية، سواء فيما يتعلق بالجفاف أو ظاهرة النينيو في آسيا وإفريقيا وغيرها من الظواهر، وعلى وجه التحديد، تتحمل إفريقيا وطأة تغير المناخ بسبب كونها منطقة مكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة، وتتفاقم هذه المشاكل بسبب ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ظهر العديد من الأزمات المرتبطة بتغير المناخ، مما يطرح مشكلة أخرى.

وأضاف أنه في جميع أنحاء العالم، يعتبر الأرز غذاءً أساسيًا للعديد من المناطق الفقيرة، وهذا يجعلها عرضة لتأثيرات التحديات الغذائية العالمية، خاصة في المناطق المتضررة من تغير المناخ أو الحرب.

وتوقع أن يكون الأرز من أكثر السلع تأثرًا خلال الفترة المقبلة بسبب هذه العوامل، وتواجه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مثل الأردن ودول عربية أخرى، أكبر المخاطر، حيث يتم الحصول على ما يصل إلى 85٪ من إمدادات الأردن الغذائية من الخارج.