كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن 303 من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى فقط خلال الفترة الصباحية التي انتهت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف والآن بدأت الفترة المسائية للاقتحاماتوأضافت أن هذا يعني زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى وباحاته، موضحة أن هذه الاقتحامات عادة ما تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وهذا ما شهدته باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه تم اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية التي أمنت المكان للمستوطنين لتأدية صلوات استفزازية لمشاعر المسلمين.

وتابعت: "الجماعات المتطرفة اليهودية قامت بتحويل المكان والمساس بالوضع التاريخي للأقصى منها السجود الملحمي عند أبواب المسجد الأقصى والدخول بالزي الأبيض والنفخ في البوق" مؤكدة ان الشرطة الإسرائيلية تسهل الاقتحامات والاعتداء على المصلين الموجودين في باب السلسلة حيث تم اعتقال عشرات النشطاء وإخراج الشبان من المسجد الأقصى.