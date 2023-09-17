أبرزهم كهربا والشحات للإيقاف.. 6 غيابات تضرب الأهلي أمام المصري في الدوري

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحمل الأهلي درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد غياب موسمين متتاليين توج باللقب غريمه التقليدي الزمالك.

ويخوض الأهلي مباراة المصري البورسعيدي بعد ايام من خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ويسعى لمصالحة الجماهير الحمراء.

ويفتقد الأهلي عددا من اللاعبين الاساسيين في مواجهة المصري بسبب الإصابات والإيقافات وعدم الجاهزية الفنية لبعض اللاعبين بعد العودة من الإصابة.

ويغيب عن الفريق الأحمر كلا من:

حسين الشحات – الإيقاف بعد عقوبة التعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز

محمود كهربا – الإيقاف بسبب مباراة قمة الدوري أمام الزمالك الموسم الماضي.

محمود متولي - بسبب الإصابة

عمرو السولية - بسبب الإصابة

كريم توفيق – عدم الجاهزية بعد الإصابة في الرباط الصليبي

أكرم توفيق – عدم الجاهزية بعد الإصابة في الرباط الصليبي

