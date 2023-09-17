الدكتور عبدالتواب مبارك قائما بأعمال عميد كلية حقوق الفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بقيام الدكتور عبدالتواب عبدالسلام مبارك الأستاذ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة حلوان بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الفيوم.

وفي سياق متصل عقدَ اليوم الأحد، مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (196) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديق على مَحضر الاجتماع السابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ عددها (46) ماجستير، و(15) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.