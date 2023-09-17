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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا والرطوبة تصل لـ90% .. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا. 

وأوضحت الأرصاد: انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد غدا الإثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية  علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34  للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 22  ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 25 درجة.

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الارصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية
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