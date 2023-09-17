كأس الكونفيدرالية.. الزمالك يحدد موعد مواجهة أرتا سولار في إياب دور الـ32

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، على موعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحدد الزمالك يوم 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسقط الزمالك، بهدفين دون رد، أمام أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن ذهاب دور االـ32.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمه التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين.