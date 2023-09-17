جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية مطول بالفيوم

نظمت الادارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الاحد، بقرية مطول مركزالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تاتي إنطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.
واضاف أن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية بقرية مطول مركز الفيوم وشارك فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكلية طب الأسنان وذلك في تخصصات الأطفال والاسنان، كما شاركت كلية الخدمة الاجتماعية بالتوعية عن قضايا المراة وتنظيم الاسرة ومخاطر الزيادة السكانية علي المجتمع.
وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي نهاية شهر سبتمبر 2023 .