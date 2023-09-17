الوكيل: 300 مليون يورو قيمة تنفيذ 100 مشروع اقتصادي واجتماعي بالإسكندرية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف الوكيل - في كلمته خلال مؤتمر (إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية) - أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبي بالإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

وأوضح أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلي وإقليمي يدعم البحث والابتكار ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.

وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو تعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة لمحافظاتهم، الأمر الذي سيتكرر في مختلف مشروعاتنا الـ18 والتي تغطي قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.

وتابع أن تلك المشروعات تدعم أبنائنا من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون أفضل غرفة في العالم هذا العام.

وأكد ضرورة العمل سويا; لتعظيم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي" والتي تتجاوز الـ5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو. وأوضح ضرورة العمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

من جانبه قال الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية الدكتور علاء عز إن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة لتحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.

و أكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات الدكتور محمد عبد السلام أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.

كما أشار نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب، وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.

و قال ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة باسم لطفي إن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنويا، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز الـ80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع.. وهو ما أكده النائب محمود شامي ممثل غرفة الصناعات النسجية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.

وأشار رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية أشرف جويا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.