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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رومانيا ترسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

ليبيا
ليبيا
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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن إرسال أول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية مساء أمس  السبت إلى ليبيا المنكوبة بالفيضانات، بحسب ما ذكرت وكالة “روسيا اليوم” الروسية.

وتوجهت طائرة تابعة للقوات الجوية الرومانية من طراز C-130 Hercules إلى بنغازي تحمل دفعة أولى من المساعدات.

وتخطط القوات الجوية الرومانية لتسيير ست رحلات سيتم خلالها نقل 55 طنا من المساعدات إلى ليبيا، تشمل المواد الغذائية والخيام وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وغمرت الفيضانات مدينة درنة جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد في 10 سبتمبر متسببا بدمار هائل في البنية التحتية.

وتجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات في شرق ليبيا 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.

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ليبيا المساعدات الإنسانية رومانيا
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