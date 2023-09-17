برلماني : قرارات السيسي تاريخية ورسالة طمأنة للمصريين

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها في زيارته لمحافظة بني سويف بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفًا اياها بالقرارات التاريخية.

وأضاف العوضي ان حزمة القرارات الاجتماعية تهدف الي تخفيف العبئ علي المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتعكس مدي حرص الرئيس علي رفع المعاناة عن المواطنين .

واوضح العوضي ان هذه القرارات ليست جديدة علي الرئيس السيسي الذي عود المصريين علي ذلك حيث اصدر في اكتوبر ٢٠٢٢ حزمة مماثلة كما عجل بحزمة قرارات اجتماعية في ابريل الماضي وهاهو يصدر هذه الحزمة في سبتمبر الحالي لانه يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم ، ويهدف الي الوقوف الي المواطنين وتقليل اثار الازمات الاقتصادية التي تضرب العالم اجمع وتلقي بتاثيراتها علي الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة لتنفيذ بعض القرارات تضمنت زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات ، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه اضافة الى إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلي سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.