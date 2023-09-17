ضبط منتحل صفة ضابط حاول النصب على صاحب سوبر ماركت بالدقهلية

تمكن عدد من أهالى قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني محافظة الدقهلية من ضبط نصاب حاصل على بكالوريوس تربية رياضية بعد اشهاره سلاح ناري “محدث صوت” ومحاولته الهرب من محل سوبر ماركت بطريق (المنصورة جمصة) بعد تحويل مبلغ عبر تطبيق “كاش” من سوبر ماركت على الطريق ورفضه سداد قيمة التحويل وادعاءه عمله ضابط وبحوزته ملابس أميرية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرط الستاموني من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من "رمزي.م.أ.م"، 36 عاما، صاحب سوبر ماركت على طريق (المنصورة - جمصة) امام قرية القطنة ومقيم قرية الجزائر بقيام شخص بإشهار سلاح ناري ورفضت سداد قيمة مبلغ تحويل عبر خدمة "كاش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أنه حال تواجد صاحب السوبر ماركت بالمحل عمله حضر إليه أحد الأشخاص مستقلا السيارة ( ط د ر 6196) وطلب منه تحويل مبلغ 2000 جنيه على محفظة "كاش" وحال مطالبته بسداد قيمة التحويل حاول الهرب وأشهار سلاح ناري مدعيا انه ضابط فاستغاث صاحب المحل بالأهالي وتمكنوا من ضبطه والسلاح الناري.

وتبين أن المتهم حاول النصب على صاحب محل سوبر ماركت وحال ضبطه ادعى عمله كضابط، وتبين انه يدعى"محمد.ع.ي"، 35 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ومقيم بمدينة مبارك مدينة المنصورة وبحوزته محدث صورت - وعثر بداخل السيارة على ملابس أميرية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتحصله على الملابس الأميرية إبان تجنيده عام 2016 والسيارة قام باستئجارها من مكتب تأجير سيارات بمدينة دمياط الجديدة.

بالكشف عن المتهم تبين انه مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جنحتي ايصالات أمانة، وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.