وفد الفيوم ينظم ندوة أدبية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر

قرر حزب الوفد بالفيوم برئاسة الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا، بحضور الدكتور أحمد برعي نائب رئيس الحزب للوفد بالفيوم، وإبراهيم عبد الباقي السكرتير العام وعضو الهيئة العليا، بتنظم وفد الفيوم ندوة أدبية ثقافية بمناسبة مرمر ٥٠ عاما على حرب أكتوبر المجيدة وذلك تحت عنوان (خمسون عاما على حرب أكتوبر) الادب والثقافة من الانكسار إلى الانتصار.

وتقرر أن يتم تنظيم الندوة في مدينة سنورس وعرض الدكتور أحمد برعي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي المحاور والأفكار الرئيسية للندوة والمحاضرين فيها والتي من المقرر ان يديرها ويشرف على تنظيمها الأديب الكبير احمد قرني حيث يقدم خلالها محاضرة بعنوان الادب بين حربين.

كما يقدم الدكتور ايمن عبد العزيز دراسة حول اسهامات الفيوم في الحروب المصرية ومنها حرب أكتوبر ودراسة للشاعر أسامة الزيني عن الشعر من الإنكسار إلى الانتصار وايضا كلمة للقيادي الوفدي الإذاعي ربيع السيسي عن العلاقة بين السياسة والادب حربا وسلما.

كما تشهد الندوة فقرة فنية غنائية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة التزام كوادر واعضاء الحزب بالمادة الخامسة من اللائحة الداخلية التي تتحدث، فيما تتحدث عن الالتزام بمبادئ وقرارات وسياسات الحزب وان الخروج عليها او مخالفتها سوف يؤدي حتما الي الإحالة للتحقيق .

وقال إن الأنتخابات الرئاسية على الأبواب ومن المقرر ان يخوضها رئيس الحزب ومن ثم فإن الالتزام بمساندته يصبح أمرا وجوبيا وخاصع للمادة المشار إليها في اللائحة، وحضر الاجتماع أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان المركزية.