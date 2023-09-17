بالصور.. مدارس دمياط تستعد للعام الدراسي الجديد

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادت القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالاضافة الي الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس،في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤م

مؤكدا انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

وتابع "وكيل الوزارة" اليوم الأحد، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية للإطمئنان علي حسن سير العمل خلال الاستعدادات، حيث تابع مدرسة صلاح الدين لغات ومدرسة دمياط الثانوية الاليكترونية بنات ومدرسة عز الدين الشامي الابتدائية .

وخلال تفقده للمدارس وجه وكيل الوزارة، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.

كما عقد "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور منال عوض محافظ دميـاط،بحضور جيهان حسين مدير عام هيئة الابنية التعليمية بدمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية و غادة بيضون مدير عام التعليم الفني و إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وادزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.

وأكد "عبد الرؤوف" على الانتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والعمل على إزالة السلبيات التي تعوق سير العملية التعليمية و تفعيل الانضباط الإداري بالمدارس.

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