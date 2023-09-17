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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور .. محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شنتنا الحجر

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

 رافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .
و تفقد المحافظ قسم الإستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء ، فيما أستفسر المحافظ عن مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، ووجه بحصر كافة الإحتياجات اللازمة لتلبيتها ، كما وجه المحافظ مديرة المستشفي بضرورة الحفاظ علي مستوى النظافة العامة وتأدية الخدمات الطبية علي الوجه الأمثل ، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي كافة المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كافة العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، كما أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم علي العاملين بالمستشفي لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية .
وخلال تفقده لأقسام المستشفى ، أشار محافظ المنوفية  إلى أن مستشفى شنتنا الحجر تعد بمثابة مركزاً طبياً متميزاً ورائداً في تقديم الخدمات الصحية والعمل علي تطوير الأداء الطبي والخدمي ، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات شنتنا الحجر قد شهدت تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية ، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمى وتوفير جهاز المنظار العلوى والقولونى وتجهيز جناح لبنك الدم لخدمة مرضي الغسيل الكلوى ، وتضم المستشفي 8 عيادات خارجية و عدد 58 من الأسرة موزعة علي أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والغسيل الكلوي ، كما يوجد بالمستشفي معمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجي ومعمل باراسيتولوجي وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة الطبية ، مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الطبية لعدد 500 ألف نسمة  .

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الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الصحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية
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