الدوري الإنجليزي.. سولانكي يقود بورنموث أمام تشيلسى

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
جاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:
حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.
خط الدفاع: ماكس أرون، إيليا زبرني، ليويد كيلي، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: ريان كريستي، لويس كوك، دانغو واتارا، فيليب بيلينغ، ماركوس تافيرنييه.
خط الهجوم: دومينيك سولانكي.
ويحتل تشيلسى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 16 بنقطتين فقط.