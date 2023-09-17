الدوري الإنجليزي.. سولانكي يقود بورنموث أمام تشيلسى

أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



جاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.

خط الدفاع: ماكس أرون، إيليا زبرني، ليويد كيلي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان كريستي، لويس كوك، دانغو واتارا، فيليب بيلينغ، ماركوس تافيرنييه.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.



ويحتل تشيلسى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 16 بنقطتين فقط.