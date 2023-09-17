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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. سولانكي يقود بورنموث أمام تشيلسى

بورنموث
بورنموث
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أعلن أندوني ايراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
 

جاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:
حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.
خط الدفاع: ماكس أرون، إيليا زبرني، ليويد كيلي، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: ريان كريستي، لويس كوك، دانغو واتارا، فيليب بيلينغ، ماركوس تافيرنييه.
خط الهجوم: دومينيك سولانكي.
 

ويحتل تشيلسى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 16 بنقطتين فقط.

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سولانكي الدوري الإنجليزي تشيلسي بورنموث
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