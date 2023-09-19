اليوم.. الأهلى يبدأ حملة الدفاع عن درع الدورى بمواجهة صعبة أمام المصرى

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الماضي بالسعودية، في أول مباراة رسمية للفريق هذا الموسم.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على أصحاب الخبرات بالإضافة للصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لتكون إضافة للفريق في رحلة الاحتفاظ بلقب الدوري والبطولة المحببة في القلعة الحمراء وحصد اللقب رقم 44 في تاريخ.

ومن المنتظر أن يجري مارسيل كولر عددا من التغييرات في التشكيل الأساسي عن مباراة السوبر، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين ومنح الفرصة للصفقات الجديدة لتقديم أوراق اعتمادها للجماهير مع بداية المسابقة والموسم الجديد وتعويض الإخفاق القاري بضياع بطولة السوبر الأفريقي.

وكان «كولر» عقد جلسة مع اللاعبين عقب خسارة كأس السوبر الأفريقي أعرب خلالها عن غضبه الشديد من تراجع المستوى وغياب التركيز على بعض اللاعبين وحذرهم من تكرار هذا الأمر في مباراة المصري الذي سيخوض اللقاء بدوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز ورد الاعتبار للهزيمة التي تلقاها في ربع نهائي كأس مصر مؤخرًا.

كما طالب «كولر» المهاجمين باستغلال الفرص أمام مرمى المنافس خاصة أن مباراة السوبر شهدت إهدار خط هجوم الأهلي عددا كبيرا من الفرص السهلة كانت كفيلة بفوز الفريق والتتويج بلقب الدوري.

ويفتقد الأهلي في مواجهة المصري خدمات عدد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم حسين الشحات، للإيقاف بعد عقوبة التعدي على المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» للإيقاف أيضًا بعد إعلان لجنة الانضباط إيقاف اللاعب 6 مباريات بسبب أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كما يغيب للإصابة وعدم الجاهزية الفنية كل من محمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من، محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وأنتوني موديست.

في المقابل يُخطط علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري لتحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، مُتسلحًا بكتيبة النجوم والصفقات الجديدة، التي تعاقد معها الفريق البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، خلال الميركاتو الصيفي، وأبرزهم محمود حمادة، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، سمير فكري، التونسي فخر الدين بن يوسف، أحمد أيمن منصور، محمد الشامي، ميدو جابر، الغيني أمادو جولدي، وليستويل أمانكونا.

وكان الفريق البورسعيدي استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في المغرب خلال الشهر الماضي، خاض خلاله عددًا من المباريات الودية للوقوف على التشكيل الأمثل قبل انطلاق الدوري، خاصة أن إدارة النادي لديها طموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري.