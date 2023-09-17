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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: توعية شباب الإسماعيلية بريادة الأعمال

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أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت محاضرة للتوعية في مجال ريادة الاعمال لشباب المحافظة،  وذلك بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ،  تناولت مفهوم ريادة الأعمال وما يتميز به رجل الأعمال من مواجهة المخاطر والخطط البديلة للتغلب ومواجهة أى مشكلة ، ودراسة للسوق وتحديد نوع العملاء التى سوف يروج منتجات لها وايضا تسليط الضوء على مواصفات مشروع يندرج تحته كلمة رائد أعمال ومنها الفرصه التى يستغلها رائد الأعمال لإنتاج فكرة مشروع ، والقرار الذي يتخذه رائد الأعمال لتحقيق مشروعه على أرض الواقع  ، وكيفية استغلال فرصة التدريب لتكوين فكرة والإبداع فيها لبداية مشروع كرائد أعمال ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب بأهمية ريادة الاعمال وبدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، تحسن من مستويات معيشتهم خاصة خريجي الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة ، لتأهيلهم لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية لمساعدتهم فى تحقيقها ..

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة ، أنه ألقى المحاضرة نهلة قناوي مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب ، والتى أكدت بدورها أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في جميع أنحاء الجمهورية ، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online) ، ومشيراً إلى استمرار المديرية فى سعيها نحو زيادة برامج التوعية والتثقيف للشباب من أجل زيادة وعيهم بما يخص أهمية المشروعات الصغيرة فى دفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ..

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