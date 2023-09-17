مجلس جامعة الفيوم يوافق على تسجيل 61 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات مختلفة

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (196) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديق على مَحضر الاجتماع السابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ عددها (46) ماجستير، و(15) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما ناقَشَ المَجلس بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في لائحة برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجي) بكلية الزراعة، وكذلك بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الصيدلة.

كما ناقشَ المجلسُ -أيْضًا- لائحة مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية بعد إجراء بعض التعديلات عليها؛ وَفقًا للنموذج المُوحَّد لمجلات جامعة الفيوم.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.