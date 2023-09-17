ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة الفيوم يوافق على تسجيل 61 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات مختلفة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (196) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديق على مَحضر الاجتماع السابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ عددها (46) ماجستير، و(15) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما ناقَشَ المَجلس بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في لائحة برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجي) بكلية الزراعة، وكذلك بعضَ التعديلاتِ المُقترحة في اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الصيدلة.

 كما ناقشَ المجلسُ -أيْضًا- لائحة مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية بعد إجراء بعض التعديلات عليها؛ وَفقًا للنموذج المُوحَّد لمجلات جامعة الفيوم.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

374271032_699526628859836_4057582224833560005_n
374271032_699526628859836_4057582224833560005_n
ads
مجلس جامعة الفيوم تسجيل 61 رسالة ماجستير ودكتوراه جامعة الفيوم مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا
ads