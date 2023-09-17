الدورى الإنجليزى.. جاكسون يقود هجوم تشيلسى أمام بورنموث

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المديرالفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو غوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: كونور كالاغر، ليزلي أوجوتشوكو، رحيم سترلينج، إنزو فرنانديز، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 16 بنقطتين فقط.