مصرع مسن على يد استورجي بسبب خلاف على تنظيف سجادة بالدقهلية

لقى مسن مصرعه على يد استورجى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب ودفعة من على درجات سلم العقار الكائن به مما ادى الى اصابتة بكسر فى المجمة ونزيف فى المخ ادى الى وفاتة بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وذلك لقيام المجني عليه بتنظيف سجادة من نافذة شقته المطلة على الورشة محل عمل المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول مسن مقيم شارع مستشفى الصدر مصابا بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وتوفي بعد وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، ومعاونيه، و بالفحص تبين وصول "حسن.أ.ع"،73 عاما، بالمعاش ولقى مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به.

بسؤال نجله"أ"، 30 عاما محاسب، اتهم "محمد.م.م.ح.ص"،30 عاما، استورجي بورشة كائنة أسفل العقار محل إقامة والده المتوفي بالتعدي على والده دفعه من أعلى سلم الطابق الاول علوي بالمنزل محل سكنه وسقوطه على درجاته وحدوث اصابته التى اودت الى وفاته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المتوفى بتنظيف سجادة من خلال نافذة شقته المطلة على الورشة محل عمل المتهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

من جهة أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامة بتمزيق جسد نجل خالة بقرية الضهرية مركز شربين لوجود خلافات بينهم وحدوث مشادة كلامية تطورت الى قيام المتهم باستخدام سكين وطعن نجل خالة وجرى نقله الى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج وضبط المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي، بوصول طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز مصابا بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وأخر قطعي أسفل الإبط الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس "أدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال والدة المصاب،39 عاما، ربة منزل ، أتمت نجل عمة المصاب ويدعى "إسلام.ص.م.ع"،17 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بحوزتة وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشادة كلامية على إثر وجود خلافات بين والد المصاب ووالدة المتهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .