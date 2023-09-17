رئيس مدينة الأقصر يوضح حقيقة هبوط أرضي .. صور

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، شكوى واردة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود هبوط أرضى غريب، يثير خوف وقلق سكان وأهالي شارع الجنينة، المتفرع من شارع محمد فريد بالمنشية أمام مبنى الرعاية الصحية.

وعلى الفور، تواصل رئيس مدينة الأقصر مع المسؤولين في الأجهزة المعنية المنوطة لمعرفة أسباب الشكوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وأوضح المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف، أن هذا خط مياه حديد منزلي متهالك وتم الإصلاح المؤقت لحين تقدم المواطن بطلب لتركيب خط مياه جديد بولي ولا يوجد هبوط أو خطورة علي المارة، مضيفاً أن هذا الخط بوصه ونصف وكان مكسور وتم الإصلاح منذ ثلاثة أيام وفي انتظار خلطة أسفلتية لإعادة الشيء لأصلة.

يأتي ذلك في إطار الحرص والمتابعة المستمرة من رئيس المدينة، والتعامل الفوري مع شكاوى واستغاثات المواطنين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم، في كافة القطاعات الخدمية.

الهبوط (1)

الهبوط (2)

الهبوط (3)