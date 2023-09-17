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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يتحرك لملعب عزام لمواجهة سينجيدا التنزاني

من تحرك فريق فيوتشر
من تحرك فريق فيوتشر قبل قليل
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تحركت بعثة فريق فيوتشر، منذ قليل من مقر إقامتها بالعاصمة التنزانية دار السلام، نحو ملعب عزام، وذلك لخوض مباراة سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

ويحل فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني، في الرابعة عصر اليوم الأحد، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد مع بعثة فيوتشر المتجهة نحو ملعب عزام، سفير مصر بتنزانيا السيد شريف إسماعيل، برفقة ايمن منصور عضو مجلس إدارة النادي، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي.

وضمت البعثة التي سافرت تنزانيا ٢٣ لاعبًا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبد الكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبد الفتاح.

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فيوتشر سينجيدا كونفدرالية الإفريقية أيمن مصطفى
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