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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الرواندي

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من مساء اليوم على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في إطار ذهاب دور الــ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي


ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

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الكونغولي فيستون ماييلي بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا
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