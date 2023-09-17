ضبط شبكة إرهابية ومقتل 22 عنصرًا في بغداد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"بضبط شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت هبة التميمي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الشبكة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الشرطة والأسواق العامة، مما أسهم جهاز مكافحة الإرهاب بقتل 22 إرهابيًا في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة، وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية.

وأكدت أن هذه الشبكة كشفت للجهاز أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة.