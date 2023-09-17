وزير التعليم يفتتح مدرسة ترعة السواحل بأرمنت ضمن "حياة كريمة"

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم الأحد، عددا من المشروعات التعليمية، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقد افتتح الوزير معرض "أهلا مدرستى" بالمدرسة الثانوية بنات، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، لتقديم كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض والذى تتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية بهدف خدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر مخفض.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور والأسرة المصرية، وتسهم فى توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة جدا من خلال معارض "أهلا مدرستى" على مستوى جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع المحافظات.

وتوجه الوزير عقب ذلك، إلى افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي بمدينة أرمنت والتي أنشأتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مركز أرمنت، حيث تفقد الوزير عدد من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

جدير بالذكر أن المدرسة تمتد على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، بإجمالى عدد فصول ٢٢ فصل، لخدمة أهالى مدينة أرمنت.