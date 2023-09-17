لأول مره.. جامعة بني سويف تنظم احتفاليه تخرج للطلاب ذوي الهمم

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الاحتفالية الكبرى لتخرج الطلاب ذوي الهمم على مستوي كليات الجامعة، والتي نظمها مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ و الدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ، والدكتور هيثم ناجي مدير المركز، ورؤساء الأقسام ولفيف من الطلاب وأولياء الأمور.

شملت فقرات الحفل غناء جماعي وفردي من الطلاب وقصائد شعرية، وفقرة مسرحية متميزة، فضلاٌ عن تكريم أولياء أمور الطلاب .

وخلال حواره مع أبنائه الطلاب ، أكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة توالى اهتماماً كبيراً بالطلاب ذوي الهمم بشكل خاص ، فجامعة بني سويف لديها كلية متخصصة لخدمتهم ومركز لتقديم الخدمات المتنوعة وكافة سبل الدعم لهم ولأولياء أمورهم خلال دراستهم بالجامعة ، فضلاً عن وحدة متحدي الإعاقة، وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الكبير لذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنوع ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم، وتوجيه فخامة الرئيس بتُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمم، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم.

وفى نهاية اللقاء، كرم الدكتور منصور حسن الطلاب ذوي الهمم المتميزين دراسياً ورياضياُ وفنياً وأهداهم شهادات تقدير وعدد من الكراسي المتحركة والعصا البيضاء الإلكترونية الحديثة، كما أهدى الطلاب رئيس الجامعة صور تذكارية جمعتهم برئيس الجامعة أثناء مراحل دراستهم بالجامعة.