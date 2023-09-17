تفاصيل الخدمات التعليمية لـ"حياة كريمة" بقرى بني سويف (فيديو)

كشفت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، عن الخدمات التعليمية التي تقدمها مبادرة "حياة كريمة" بقرى محافظة بني سويف، قائلة: إن الصعيد شهد طفرة كبيرة في الملف التعليمي خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الشرقاوي، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن محافظة بني سويف كان لها نصيب كبير من تطوير الصعيد، حيث تم إنشاء الجامعة الأهلية، وإنشاء العديد من المدارس.وأوضحت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة "حياة كريمة" تدخلت وساهمت في تطوير كبير بالمدارس بمركزي ببا وناصر، بالإضافة إلى إنشاءات جديدة في المدارس.

وتابعت: 25% من مدارس المركزين حصلت على رفع كفاءة وتأهيل شامل، وكانت الأولوية للمدارس المتهالكة، وهذا أدى إلى تحسين المبنى المدرسي، كما تم العمل أيضًا على التطوير الخاص بالمعامل المدرسية، بجانب تنفيذ مبادرة "التعليم حياة" التابعة للمؤسسة التي استهدفت 20 مدرسة في المركزين.

ولفتت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن مبادرة "التعليم حياة" استهدفت تجهيز المعامل بأجهزة الحاسب الآلي الحديثة، وتوصيلها بالإنترنت، تزامنًا مع الأعمال الكبيرة التي شهدها المركزين في أعمال الاتصالات.

https://fb.watch/n6D90eTwC9/