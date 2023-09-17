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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الأوقاف» ترفع بدل مقارئ الجمهور 100% والتحفيظ 75 % بشمال سيناء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من 600 جنيه إلى 1000  جنيه، بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400)  جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م . 
وأكدت الوزارة، أنه سيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.
وقالت وزارة الأوقاف، أن ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًّا وعلميًّا وثقافيًّا، وفي ضوء رسالتها في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.

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وزارة الأوقاف بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين محافظة شمال سيناء القرآن الكريم
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