«الأوقاف» ترفع بدل مقارئ الجمهور 100% والتحفيظ 75 % بشمال سيناء

قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م .

وأكدت الوزارة، أنه سيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.

وقالت وزارة الأوقاف، أن ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًّا وعلميًّا وثقافيًّا، وفي ضوء رسالتها في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.