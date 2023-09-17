الدوري الإسباني.. ثلاثي هجومي لأوساسونا أمام خيتافي

أعلن جاغوبا اراستي، المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل أوساسونا كالتالى:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: روبين بينيا، دافيد غارسيا، خورخي هيراندو، خوان كروز.

خط الوسط: ايمار اوروز، ايكير مونيوز، مويسيس جوميز.

خط الهجوم: لويس ايزكييل افيلا، انتي بوديمير، كيكي بارخا.

ويحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد اربع نقاط، بينما يقع أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط.