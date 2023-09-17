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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ثلاثي هجومي لأوساسونا أمام خيتافي

اوساسونا
اوساسونا
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أعلن جاغوبا اراستي، المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل أوساسونا كالتالى:
حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.
خط الدفاع: روبين بينيا، دافيد غارسيا، خورخي هيراندو، خوان كروز.
خط الوسط: ايمار اوروز، ايكير مونيوز، مويسيس جوميز.
خط الهجوم: لويس ايزكييل افيلا، انتي بوديمير، كيكي بارخا.
ويحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد اربع نقاط، بينما يقع أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط.

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