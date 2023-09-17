وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات المدارس لبداية العام الدراسي الجديد

أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادت القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، وتتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤م

وأكد انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

وتابع "وكيل الوزارة" اليوم الأحد، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية للإطمئنان علي حسن سير العمل خلال الاستعدادات، حيث تابع مدرسة صلاح الدين لغات ومدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات ومدرسة عز الدين الشامي الابتدائية.

وخلال تفقده للمدارس وجه وكيل الوزارة، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.