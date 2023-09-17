تكريم 4 من منسوبى قطاع تعليم الوادي الجديد بحفل مؤسسة المعلم أولًا

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، تكريم 4 من منسوبى قطاع تعليم المحافظة بمدارس اللغات للحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة بمسابقات مؤسسة المعلم اولا مدرس مصر ،القائد الفعال لعام 2023م .

جاء ذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعليم اولا، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

جرى تكريم وفاء محمد عبلة مدير مدرسة بولاق الرسمية للغات، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة القائد الفعال .

كما تم تكريم 3 آخرين، الأستاذة ايمان ربيع صفيان ابراهيم بمدرسة اللغات الرسمية بالخارجة _ المركز الأول على مستوى المحافظة، الأستاذ محمد رمضان خضر بمدرسة موط الرسمية للغات المركز الثانى على مستوى المحافظة، والأستاذة هناء محمد عبد السلام مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة _ المركز الثالث على مستوى المحافظة ، وذلك بمسابقة مدرس مصر 2023 .

وأعرب سيد عطية عن خالص تهنئته للمكرمين بالحفل وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف متمنيًا لهم التوفيق والسداد.