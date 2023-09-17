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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كندا.. انقطاع الكهرباء بسبب الإعصار "لي"

كندا
كندا
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وصل الإعصار "لي" مُحملا برياح قوية أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا، اليوم الأحد، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث نشراته، إن "لي" يتحرك شمالًا بعد وصوله إلى البر، وما زال قويًا مُحملًا برياح تصل في سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية.

وفي إقليم نوفاسكوشيا الكندي انقطع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف شخص، بعدما قطعت الأشجار المتساقطة بسبب قوة الرياح، خطوط الكهرباء.

وفي إجراء احترازي، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان طوارئ لولايتي مين وماساتشوستس، ما يعني تقديم مساعدة اتحادية لهما.

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الإعصار لي كندا غرق الشوارع انقطاع التيار الكهربائي المحيط الاطلسي
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