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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن بحى غرب مدينة ملوى

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن بحى غرب مدينة ملوى
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تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى اليوم الأحد، من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن بحى غرب مدينة ملوى، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإزالة أعمال البناء والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
 

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