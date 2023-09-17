الخميس.. مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يعلن تفاصيل دورته السادسة

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل الدورة السادسة، في السادسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة.

يحضر المؤتمر الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم: الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين والصحفيين.

ويشارك في الدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب.

هذا بالإضافة إلى منصة "الحكواتي" ومنصة "الشاشة" التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

وتقام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر 2023، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.