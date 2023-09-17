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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. وسام بن يدر يقود موناكو أمام لوريان

موناكو
موناكو
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أعلن آدي هوتر المدير الفنى لفريق موناكو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان - بعد قليل - على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق موناكو كالتالى:
حراسة المرمى: فيليب كون.
خط الدفاع: ويلفريد سينغو، غويليرمو ماريبان، سونغوتو ماغاسا.
خط الوسط: فاندرسون، يوسف فوفانا، دينيس زكريا، كايو هنريكي، تاكومي مينامينو، أليكسندر جولوفين.
خط الهجوم: وسام بن يدر.
ويحتل فريق موناكو صدارة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 10 نقاط، بينما يقع لوريان فى المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.

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الدوري الفرنسي موناكو لوريان تشكيل فريق موناكو
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