الدورى الفرنسى.. وسام بن يدر يقود موناكو أمام لوريان

أعلن آدي هوتر المدير الفنى لفريق موناكو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان - بعد قليل - على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق موناكو كالتالى:

حراسة المرمى: فيليب كون.

خط الدفاع: ويلفريد سينغو، غويليرمو ماريبان، سونغوتو ماغاسا.

خط الوسط: فاندرسون، يوسف فوفانا، دينيس زكريا، كايو هنريكي، تاكومي مينامينو، أليكسندر جولوفين.

خط الهجوم: وسام بن يدر.

ويحتل فريق موناكو صدارة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 10 نقاط، بينما يقع لوريان فى المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.