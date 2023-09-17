"البنك التجاري الدولي – كينيا" يعقد ملتقى التدريب السنوي لتطوير العمل

عقد البنك التجاري الدولي CIB كينيا - التابع للبنك التجاري الدولي مصر - ملتقى التدريب الجماعي السنوي لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار "One CIB".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة البنك التجاري الدولي التوسعية في القارة الأفريقية، وبعد نجاحه في الاستحواذ الكامل على بنك "ماي فير" الكيني في أوائل العام، وذلك سعياً للانخراط في الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية في كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.



شملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال في تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعي وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابي لكافة العملاء في مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات.



وأقيمت فعاليات الملتقى الجماعي السنوي بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك التجاري الدولي من مصر وكينيا، لتعزيز اواصل العلاقة و الترابط بين مصر و كينيا.