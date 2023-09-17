«أهلا مدارس» يجوب المحافظات بتخفيضات تصل لـ 50%.. طرح المستلزمات والأدوات والزي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة.. "البوابة نيوز" تنشر خريطة المعارض على مستوى الجمهورية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس» الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، أمام الجمهور مساء الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض أهلا مدارس في المحافظات، ويستمر المعرض حتى يوم 29 سبتمبر الجاري.

خلال معرض «أهلا مدارس»، يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

كما انطلقت معارض "أهلا مدارس" في العديد من المحافظات، وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات «الأقصر وقنا والقليوبية، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية» وغيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر توفير أيضًا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته على هامش افتتاح معرض «أهلا مدارس»، أن هناك تخفيضات في أسعار السلع الموجودة في المعرض تتراوح بين 20 إلي 50%، وأن جميع السلع المتواجدة في المعرض في متناول كل الأسر المصرية.

84 سيارة تمثل معرضًا متحركًا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه بالتزامن مع معرض أهلا مدارس 2023، شهدنا انطلاق نحو 84 سيارة تمثل معرضًا متحركًا؛ كي تنتشر في ربوع الجمهورية، موضحًا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 480 منفذًا تشمل نفس تلك النوعية من المنتجات المعروضة داخل معرض أهلا مدارس، منها 58 معرضًا رئيسيًا على نفس المستوى، مشيرًا إلى أن هذا كله يعكس الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة الممثلة في الوزارات، وجهود محافظة القاهرة، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكل ممثلي القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بحجم ومستوى الجهد المبذول من جانبهم خلال تنظيم هذا المعرض.

كما أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح معارض «أهلًا مدارس» يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وتابع المصيلحي، أن العمل خلال المعرض يتم تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وأن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

تخفيضات كبيرة

يهدف معرض أهلا مدارس 2023، إلى تقديم مستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة وذلك قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وأيضًا المنتجات الغذائية، كما يشتمل المعرض على مفاجآت أخرى مقدمة من المنظمين.

معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة

تنظم الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة تحت رعاية مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس 2023، حيث أعلنت الغرفة أن المعرض يقام في مبنى جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

إقامة 5 معارض «أهلا مدارس» في محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة إقامة 5 معارض «أهلا مدارس» 2023 في أماكن متفرقة من المحافظة، بهدف التيسير على المواطنين.

وعن أماكن إقامة معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة الجيزة، فجاءت كالتالي: «معرض بمول أبو طالب بجوار مدينة زويل، يقام على مساحة 700 متر، يضم المعرض 35 محلًا كلا منه مساحته 24 مترا، المعرض الرئيسي في فيصل، حيث يقام بأرض المطاحن، على مساحة 1800 متر، ومعرض في إمبابة بأرض المطار، يقام على مساحة 500 متر، ومعرض في العمرانية بشارع مستشفى الصدر عند التقاطع مع شارع محرم، يقام على مساحة 500 متر، ومعرض أهلا مدارس في البدرشين يقام على مساحة 400 متر».

أهلا مدارس في القليوبية

يتواجد معرض أهلا مدارس 2023 -2024 في محافظة القليوبية في مدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة، ويتضمن المعرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس من الكتب إلى الحقائب المدرسية والأحذية بأسعار الجملة، وقد تصل التخفيضات في المعرض من 15% إلى 30%، ومن المرتقب افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا في القليوبية.

أهلا مدارس في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، سيتم تنظيم 6 معارض ضمن معرض أهلا مدارس 2023، تم افتتاح ثلاثة منها حتى الآن في مدن رأس غارب والقصير والغردقة، تقدم كافة الاحتياجات المدرسية من الأدوات المكتبية والزي المدرسي وغيرها من المستلزمات بتخفيضات تصل إلى 30%، كما سيتم تسيير سيارات ومكتبات متنقلة عددها 7 سيارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، في جميع أنحاء البحر الأحمر، وفقا لما أعلنته المحافظة.

أهلا مدارس في كفر الشيخ

في كفر الشيخ، تم افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بنسبة تخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها.

أهلا مدارس في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، أعلنت المحافظة تنظيم معرض أهلا مدارس 2023 -2024 بنحو 12 معرضا في ثلاثة مقرات داخل مدينة أسيوط وذلك بمنطقة الأزهر وميزان المجذوب وميدان المنفذ وسط المدينة، إضافة إلى 10 معارض آخرين بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، لتوفير المستلزمات بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتواجد المعارض في ثلاثة أماكن في أسيوط.

أهلا مدارس في المنيا

فيما سيقام معرض أهلا مدارس 2023 -2024 في المنيا على كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بالمنيا، على مساحة 1000 متر تقريبا، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 27 باكية وسيفتتح المعرض يوم 15 سبتمبر الجاري، وسيقدم تخفيضات بنسبة 30%.

أهلا مدارس في الغربية

سيقام معرض أهلا مدارس في الغربية، في حي ثان طنطا، وسيوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية.

أهلا مدارس في قنا

وفي محافظة قنا، سيتم افتتاح معرض أهلا مدارس 2023، الثلاثاء المقبل، في منطقة أرض معارض بنزيوان القديمة بالمحافظة، وسيوفر المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

أهلا مدارس في الدقهلية

وفي الدقهلية، تم افتتاح معرض أهلا مدارس 2023 بالمنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق، والذي يقدم تخفيضات تصل إلى 40%، ويضم 16 باكية لكافة الأدوات والمستلزمات المدرسية وملابس المدارس والأحذية وأيضا السلع الغذائية.