38 لاعبًا في قائمة بلدية المحلة استعدادًا للموسم الجديد

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة، قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويعود بلدية المحلة، للدوري الممتاز بعد غياب 15 عامًا، ويستهل مشواره بمواجهة المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر، يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري.

وضمت قائمة بلدية المحلة 38 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسن، محمود ماهر، ماهر إبراهيم، وشريف رضا.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق، حسام حسن، محمد رجب، أحمد مجدي، أحمد العش، محمد أشرف، مصطفي أشرف، السيد عوض، محمد صابر، هشام حافظ، نور الزموري، أحمد معاذ، وأحمد رضا.

خط الوسط: عبدالرحمن اللاهوني، إسلام مرزوق، فييو، مؤمن أحمد، يوسف حسن، إبراهيم شتا، مهاب أشرف، محمد عادل أمو، أي توك، ماجد هاني، وطارق علاء.

خط الهجوم: كريم أشرف، حسام أشرف، محمد مبارك، عبدالرحمن سمانه، أحمد الحناوي، عبدالناصر دي ماريا، محمد أميسي، وديسدم، محمد أول، وأحمد عتم.