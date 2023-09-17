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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النائب العام الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أدى المستشار محمد شوقي عياد، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. 

كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية النائب العام
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